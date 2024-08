Gesichtet: Bebe Rexha kuschelt mit neuer Flamme im Urlaub

Nach drei gemeinsamen Jahren trennten sich Bebe Rexha (34) und ihr Freund Keyan Safyari im Juli 2023. Nun scheint die US-amerikanische Popsängerin einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Aktuelle Fotos von People zeigen die "In the Name of Love"-Interpretin beim Turteln mit ihrer neuen Flamme auf Sardinien. Die beiden schmusen auf einer Badeinsel auf dem strahlend blauen Meer und sehen dabei ziemlich vertraut aus. Laut Angaben des Magazins soll es sich bei dem Unbekannten um Simos Liakos, einen griechischen Bauingenieur, handeln.

Bebe Rexha scheint die Zeit mit ihrer neuen Flamme sichtlich zu genießen. Wahrscheinlich eine angenehme Ablenkung für die Musikerin – denn die Trennung von ihrem Ex Keyan lief alles andere als harmonisch ab. Auf Instagram veröffentlichte die gebürtige New Yorkerin im vergangenen Jahr eine Nachricht, die offenbar von ihrem Verflossenen stammte. In dieser kritisiert er die Sängerin für ihre Gewichtszunahme. "Ich habe immer gesagt, dass ich ehrlich zu dir sein werde und dein Gesicht hat sich sehr verändert. [...] Du hast 15 Kilo zugenommen. Da ist es doch klar, dass sich das auch in deinem Gesicht widerspiegelt", heißt es in der Nachricht.

Bebe musste sich nicht nur von ihrem Ex-Partner Kommentare zu ihrem Gewicht anhören. Auch im Netz wurde die Musikerin aufgrund ihrer Zunahme häufig kritisiert. Auf X machte sie im vergangenen Jahr ihren Hatern eine Ansage: "Ich weiß, dass ich fett geworden bin. Ich bin es leid, dass ständig darüber gesprochen wird. Nächstes Thema!" Außerdem sprach sie über die Gründe für ihre schnelle Gewichtszunahme: Bebe leidet am PCO-Syndrom. "Ihr wisst auch nie, was Menschen durchmachen – Krankheiten, Medikamente, ...", betonte die 34-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / /beberexha Musikerin Bebe Rexha und ihr Ex-Freund Keyan Safyari

Anzeige Anzeige

Getty Images Bebe Rexha im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, zwischen Bebe und Simos läuft etwas Ernstes? Ja. Die beiden sehen sehr glücklich zusammen aus. Nein. Ich denke, er ist nur ein Urlaubsflirt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de