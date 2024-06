"Undankbarer Verlierer": Bebe Rexha schießt gegen G-Eazy!

Gemeinsam mit G-Eazy (35) hat Bebe Rexha (34) 2015 den erfolgreichen Song "Me, Myself and I" geschrieben und gesungen. Doch die Sängerin hat die Nase voll – in ihrer Instagram-Story lässt sie sich gegen den Rapper aus. Sie veröffentlicht einen Screenshot eines Chats zwischen ihr und einer Joanna, die sie nach einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Sänger fragt. Das findet Bebe nicht so lustig und schreibt: "Du hast meine Nummer. Warum schickst du mir nicht eine SMS und fragst mich selbst, du hochnäsiger, undankbarer Verlierer."

Während der Zusammenarbeit für ihren erfolgreichen Hit habe der Rapper Bebe wohl "schlecht behandelt", wie sie im Netz teilt. "Du hast Glück, dass die Leute dich wieder mögen. Denn ich könnte all die beschissenen Dinge aufzählen, die du getan hast und wie du mich behandelt hast, nachdem ich dir deinen einzigen echten Hit beschert hatte. Übrigens ist die Antwort nein", stichelt die 34-Jährige. Bebe scheint kein Fan mehr von dem 35-Jährigen zu sein. Sie teilte zudem einen Schnappschuss auf X gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Halsey (29), unter dem stand "Bebe Rexha und Halsey sprechen darüber, wie sie G-Eazys Karriere getragen haben." Der "Him and I"-Interpret habe sich noch nicht zu den Anfeindungen geäußert, laut Page Six.

G-Eazy ist auch in seinem Liebesleben eher wechselhaft. Von 2017 bis 2018 war er mit Halsey liiert. Darauf folgte eine Beziehung mit der Schauspielerin Ashley Benson (34). Doch auch die beiden trennten sich relativ schnell wieder. Zweimal wurde bei dem Ex-Paar über ein Liebes-Comeback spekuliert – zuletzt im Januar 2022. Im vergangenen Jahr zeigte sich der Rapper mit seiner neuen Flamme Jenaye Noah, wie DailyMail berichtet hatte.

Getty Images Bebe Rexha und G-Eazy 2018

Getty Images G-Eazy im Januar 2020

Glaubt ihr, G-Eazy wird sich zu den Vorwürfen noch äußern? Ja, ich denke auf jeden Fall! Na ja, das wird er wahrscheinlich nicht... Ergebnis anzeigen



