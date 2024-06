Zyste plötzlich geplatzt: Bebe Rexha musste in Notaufnahme!

Auf Social Media gewährt Bebe Rexha (34) immer wieder private Einblicke in ihr Leben. Nun teilt die Popsängerin besorgniserregende Nachrichten mit ihren Fans: Sie musste vor zwei Wochen in die Notaufnahme. "Ich hatte so große Schmerzen", beginnt sie ein neues TikTok-Video und schildert den Grund für ihren Aufenthalt in der Klinik: "Meine Ärztin dachte, es sei eine Blinddarmentzündung. Es war so schlimm. Es war eigentlich eine Zyste, die geplatzt war." Sie habe Schmerzmittel bekommen, aber die haben laut ihr nicht gewirkt.

Die 34-Jährige leidet an einer Hormonstörung namens Polyzystisches Ovarialsyndrom, kurz PCO. Das Syndrom kann unter anderem zu Zyklusstörungen, Haarausfall und Unfruchtbarkeit führen. Im Mai 2023 machte Bebe ihre Diagnose bei einem Auftritt in der "Jennifer Hudson Show" öffentlich. "Ich habe so schnell 14 Kilogramm zugenommen, vielleicht sogar ein bisschen mehr", gab sie damals offen preis.

In den vergangenen Jahren konnte sich Bebe einen Namen als erfolgreiche Sängerin machen. 2013 hatte sie ihren ersten eigenen Plattenvertrag bei Warner erhalten. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit ihren wohl bekanntesten Liedern "Me, Myself & I" und "In the Name of Love". Ersterer verkaufte sich innerhalb eines Jahres knapp 5,5 Millionen Mal. Das offizielle Musikvideo auf YouTube hat inzwischen über 621 Millionen Aufrufe [Stand: 31. Mai, 00:13].

Bebe Rexha, Sängerin

Bebe Rexha bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2023

