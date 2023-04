OnlyFans-Karriere? Verona Pooth hat dazu eine klare Meinung!

Wird sie das neue Erotiksternchen? Verona Pooth (54) ist durchaus bekannt dafür, sich in den sozialen Medien oder auch auf dem Red Carpet etwas freizügiger zu präsentieren. Das kann sich das deutsche It-Girl wohl auch leisten, denn in der Vergangenheit konnte sie sich bereits den ein oder anderen Modeljob an Land ziehen. Da sie ihre Reize gern zur Schau stellt, scheinen sich auf Social Media immer mehr Fans zu fragen: Kann sich Verona vorstellen, auf OnlyFans durchzustarten?

Via Instagram fragt ein Follower die dunkelhaarige Beauty, ob diese anstrebe, sich als Webcam-Girl vor der Kamera zu rekeln. Verona meint hierzu klar und deutlich: "Nein, nicht wirklich. Ich habe zwei Kinder und bin verheiratet! Da möchte man so was nicht machen." Sie zeige sich gern sexy, aber für das Playboy-Magazin zu modeln – oder auch eine Karriere auf OnlyFans – sei keinesfalls auf ihrer To-do-Liste, äußert die 54-Jährige.

Derzeit sieht sie sich wohl viel mehr auf den Laufstegen der Welt. Denn vor wenigen Wochen wurde der Ex von Dieter Bohlen (69) die große Ehre zuteil, für Star-Designer Philipp Plein (45) auf der Mailand Fashion Week über den Runway zu stolzieren. In Bezug darauf äußerte Verona: "Es hat Spaß gemacht, und es war für mich ein großes Kompliment."

Getty Images Verona Pooth, deutsches It-Girl

Getty Images Verona Pooth im März 2022 in Österreich

Getty Images Verona Pooth im Februar 2023

