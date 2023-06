Nach Flirt-Gerüchten: Ekat Leonova schwärmt von Timon Krause

Ekaterina Leonova (36) findet liebevolle Worte über Timon Krause (29). Die zwei waren in der diesjährigen Staffel von Let's Dance ein Tanzpaar. Vor ihrer Teilnahme an der Show waren die zwei noch in festen Beziehungen gewesen. Doch während der Ausstrahlung trennten sich beide wohl von ihren Partnern – und bandelten sogar angeblich miteinander an. An Timons Geburtstag drückt Ekaterina nun ihre Zuneigung für den Mentalisten aus!

Die 36-Jährige teilte ein süßes Bild auf Instagram, auf welchem das Duo in die Kamera lächelt. "Eine faszinierende Persönlichkeit, die so vielseitig, so talentiert, aber gleichzeitig genauso bescheiden und bodenständig ist, hat heute Geburtstag", begann sie ihre Ausführung darunter. Doch damit nicht genug. "Tatsächlich habe ich selten solche Menschen wie dich, lieber Timon, getroffen, die so viel Positives in sich tragen, die jedem Mensch nur Gutes wünschen, die so ehrlich, fair und offen sind", schrieb Ekat weiter.

So viel Zuneigung kommt für einige Fans wohl etwas überraschend. Zuletzt war nämlich behauptet worden, dass die zwei ihre Liebelei nur vorspielen. Ein Insider hatte gegenüber Bild ausgeplaudert: "Ekat und Timon spielen mit der Presse und vor allem Timon genießt die Aufmerksamkeit. Das ist genau das, was er mit der 'Let’s Dance'- Teilnahme erreichen wollte – öffentliche Aufmerksamkeit, Reichweite."

Instagram / timonkrause Timon Krause und Ekaterina Leonova

Getty Images Timon Krause und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Instagram / timonkrause Ekaterina Leonova und Timon Krause

