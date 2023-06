Für Fame: Spielen Ekat Leonova und Timon ihre Liebelei nur?

Führen sie etwa alle an der Nase herum? Ekaterina Leonova (36) und Timon Krause (28) tanzten in der diesjährigen Let's Dance-Staffel gemeinsam über das Parkett. Dabei sorgten die Profitänzerin und der Mentalist für einige Schlagzeilen: Sie sollen sich während der Show angenähert haben, obwohl beide vergeben waren. Immer wieder machen Turtelfotos der beiden die Runde, doch bestätigt haben sie ihre Romanze bisher nicht. Ist ihre Liebelei nur eine Masche, um Aufmerksamkeit zu bekommen?

Ein Insider plauderte nun gegenüber Bild aus, dass der 28-Jährige und die Tänzerin mit ihrer angeblichen Beziehung eine Taktik verfolgen. "Ekat und Timon spielen mit der Presse und vor allem Timon genießt die Aufmerksamkeit. Das ist genau das, was er mit der 'Let’s Dance'- Teilnahme erreichen wollte – öffentliche Aufmerksamkeit, Reichweite." Der Mentalist sei der Grund dafür, da er wohl seine Karriere ankurbeln wolle. "Wenn er merken würde, dass Ekat seiner 'Karriere' schaden würde, würde er sie im selben Augenblick fallen lassen", meint die Quelle.

Ekat schwärmte erst kürzlich in einem RTL-Interview von einem besonderen Menschen in ihrem Leben: "Es ist immer schön, wenn man im Leben so eine Vertrauensperson hat, wo sich diese Flamme wieder entzünden kann. Bei dieser Person kannst du so sein, wie du wirklich bist, dich einfach fallen lassen." Aber ob es sich hierbei um Timon handele, verriet sie nicht.

Anzeige

Getty Images Timon Krause und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance", 2023

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de