Serkan Yavuz wünscht sich eine "übertriebene" Hochzeit im TV

Weniger ist mehr, aber nicht für Serkan Yavuz (30). Der Kampf der Realitystars-Sieger und seine Freundin Samira Klampfl (29) haben sich in der dritten Staffel von Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Das Liebesglück wurde nach der Show mit Töchterchen Nova gekrönt, die der ganze Stolz der kleinen Familie ist. Heiraten möchte der Familienvater seine Freundin scheinbar auf jeden Fall. Eine klare Vorstellung hat der einstige Bachelorette-Kandidat von seiner Traumhochzeit auch schon.

"Ich brauche und will die [Hochzeit] groß und übertrieben. Ich mag das einfach. Das ist Geschmackssache, aber ich liebe es, wenn an dem Tag so viele wie möglich davon mitbekommen und es sehen", gibt der Influencer bei einer Fragen-Antworten-Runde in seiner Instagram-Story zu. Dass die Hochzeit gefilmt werden soll, ist für den Vater einer Tochter jetzt schon sicher. "Na klar wird da ein Kamerateam fürs TV sein, da wird auch bestimmt der ein oder andere Videograf und Fotograf organisiert", verrät Serkan seinen Fans.

Bisher lässt sich der 30-Jährige mit dem Antrag jedoch noch Zeit. Samira ist sich jedoch sicher, dass Serkan ihr bald die Frage aller Fragen stellen wird. "Ich weiß, er will da einen passenden Moment finden und deswegen werde ich warten, bis er meint, jetzt wäre es so weit", erklärt die Mutter via Instagram.

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl, Serkan Yavuz und ihre Tochter

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl mit ihrer Tochter an Silvester 2022

