"Unbeschreibliche Liebe": Serkan Yavuz schwärmt vom Papasein

Serkan Yavuz (30) geht in seiner Rolle als Vater total auf. Bei Bachelor in Paradise hatte der Reality-TV-Dauerkandidat 2021 Samira Klampfl (29) kennengelernt. Bei den beiden funkte es nach einigem Auf und Ab – und in der Reunion-Show konnten sie auch schon verkünden, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwarten! Seitdem leben die TV-Bekanntheiten mit ihrem Töchterchen Nova Skye Sya ihr persönliches Familienglück. Und das Vatersein hat Serkan auch wirklich verändert!

"Ich liebe dieses Papasein so unfassbar sehr. Ich spüre es in meinem ganzen Körper, von Kopf bis Fuß, in jeder Zelle, die unbeschreibliche Liebe zu meiner Tochter", zeigt er sich auf Instagram emotional. Serkans einziger Wunsch sei es, seine Nova immer zu beschützen und ihr am liebsten alle Schmerzen abzunehmen: "Mein Herz blutet immer, wenn es der Maus nicht so gut geht." Ihr Vater zu sein erfüllen den Influencer mit Stolz und Dankbarkeit.

Doch das ist nicht die einzige Erkenntnis, die Serkan errungen hat – er kann sich jetzt auch in seine eigene Mutter viel besser reinversetzen. "Sie war immer komplett am Boden und hat in meinen Augen immer 'übertrieben'. Weil sie so Angst um alles hatte. [...] Ich weiß ganz genau, was sie meint jetzt", erzählt er.

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl, Serkan Yavuz und ihre Tochter

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova

