Band-Drama um Marc Terenzi hat Jay Khan "traurig gemacht"

Wie geht Jay Khan (41) heute damit um? In den vergangenen Monaten sorgte sein ehemaliger Bandkollege Marc Terenzi (44) immer wieder für Schlagzeilen – auch mit seinem Aus ihrer Musikgruppe Team 5ünf: Der Amerikaner soll sich mehrere Fehltritte geleistet und zahlreiche Proben geschwänzt haben – außerdem soll er sogar mit einem blauen Auge zur Arbeit gekommen sein. Promiflash hakte deswegen genauer nach: Wie steht Jay heute zu Marc?

Im Rahmen des Raffaelo Summer Days in Berlin sprach Promiflash mit dem 41-Jährigen über sein ehemaliges Bandmitglied. Jay machte dabei deutlich, dass er das Drama um Marc hinter sich gelassen hat und sich "mit diesem Thema gar nicht mehr beschäftigt". "Das hat mich eine Zeit lang frustriert, auch traurig gemacht. Aber das Leben geht weiter. [...] Jedem das Seine", betonte er abschließend.

Wie sehr Jay das Drama um Marc damals beschäftigte, wurde durch Nachrichten deutlich, die Bild vorlagen: "Ich kann es nicht glauben, dass du so ignorant, skrupellos und ehrlich gesagt kaputt bist, Marc. Du brauchst Hilfe und du suchst definitiv an den falschen Stellen." Der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat habe sich immer für seinen Ex-Kollegen eingesetzt – dass er sich jedoch in den vergangenen Monaten so daneben benahm, machte ihn wütend: "Nach allem, was ich für dich getan habe [...] ist das deine Dankbarkeit."

Instagram / team5uenfofficial Die Jungs der Boyband Team 5ünf

ActionPress Jay Khan in Berlin, Juni 2023

Getty Images Marc Terenzi, Musiker

