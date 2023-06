Sylvie Meis strahlt im giftgrünen Tüllkleid in Berlin!

Ein echter Hingucker! Sylvie Meis (45) steht bereits seit über zwanzig Jahren als Moderatorin vor den Kameras verschiedener Formate. Dabei ist die gebürtige Niederländerin dafür bekannt, stets in glamourösen Outfits auf dem roten Teppich zu erscheinen. Während sie beim Styling ihrer Haare dem blonden Look treu bleibt, ist sie in ihrer Kleiderwahl gerne auch mal experimentierfreudig: Jetzt strahlt Sylvie in einem giftgrünen Tüllkleid auf dem Berliner Red Carpet!

Für den diesjährigen Rafaello Summer Day in Berlin entschied sich die 45-Jährige, in einem knalligen Giftgrün auf dem roten Teppich zu erscheinen. Mit dem gewagten bodenlangen Tüllkleid zog die Love Island-Moderatorin alle Blicke auf sich und sorgte unter den Paparazzi für ein mächtiges Blitzlichtgewitter. Das auffällige Maxikleid kombinierte Sylvie mit funkelndem Silberschmuck und rundete den Look mit einer hochgeschlossenen Dutt-Frisur ab.

Im exklusiven Gespräch mit Promiflash verriet die damalige Frau von Rafael van der Vaart (40) bei dem Event, wie es zu diesem farbenfrohen Hingucker gekommen sei: "Ich hatte um die 20 Kleider bei mir zu Hause und mein Management hatte schon gesagt: 'Es wird das grüne Kleid'." Zuerst sei sich die TV-Persönlichkeit nicht ganz sicher mit dem grünen Tülltraum gewesen. "Aber als ich dann alle Kleider anprobiert hatte, hab ich einfach gesagt: 'Es wird das grüne Kleid'."

Sylvie Meis, TV-Moderatorin

Sylvie Meis im Juni 2023

Sylvie Meis, Moderatorin

