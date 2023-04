Sylvie Meis klärt auf: Ruft sie die Paparazzi selbst an?

Sind die Urlaubsschnappschüsse von Sylvie Meis (44) gestellt? Vor wenigen Wochen hatte die Love Island-Moderatorin ihre Trennung von Niclas Castello bekannt gegeben. Nach zwei Ehejahren sollen die beiden nun aufgrund unterschiedlicher Lebenssituationen getrennte Wege gehen. Bei der letzten gemeinsamen Reise des Paares wurden wieder Gerüchte laut, die Paparazzifotos der Niederländerin seien gestellt. Sie soll die Fotografen in Miami angeblich selbst zum Strand bestellt haben. Nun spricht Sylvie Klartext über die Anschuldigungen!

"In Holland behauptet man immer: 'Sylvie ruft die Paparazzi an!' Das stimmt nicht", wehrt sie sich gegenüber Gala. Auch in ihrem Heimatland scheint sie also oft mit den langjährigen Gerüchten konfrontiert zu werden, die sie aus dem Weg räumen will. Sie sei sich natürlich im Klaren darüber, dass an den Urlaubshotspots den Stars Kameras auflauern. "Nur macht es mir manchmal Druck, wenn sie darauf warten, dass ich von der Liege aufstehe und ins Wasser gehe. Das will ich mir nicht mehr antun", erklärt Sylvie. Deshalb wolle sie dieses Jahr einen Ort bereisen, wo sie niemand erkennt.

Doch auch ohne auflauernde Fotografen können sich ihre Fans über Urlaubsfotos der TV-Bekanntheit freuen. Nach dem Liebes-Aus mit Niclas ließ sie es sich in Mexiko gut gehen. Sie zeigte ihre sexy Bademode ganz einfach auf Social Media. Auch das hielt man im Netz aber für unangebracht. "Oje Sylvie, ich mag dich sehr, aber muss man sich nach der Trennung deines Mannes so präsentieren? Bisschen zurückhaltender wäre schon angebracht", kommentierte ein Nutzer.

ActionPress Sylvie Meis am Strand von Miami, November 2022

MEGA / KCS Presse Sylvie Meis, Fernsehmoderatorin

Instagram / CpSC3zdoey4 Sylvie Meis, Moderatorin

