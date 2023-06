Nach "Temptation Island": Adrian und Justyna sind ein Paar!

Es gibt ein neues Paar am Temptation Island-Himmel! Adrian Loevenich und Charline Grothe stellten sich in diesem Jahr dem ultimativen Treuetest. Erfolgreich war das allerdings nicht. Nachdem der Düsseldorfer ordentlich über die Stränge geschlagen hatte und seiner Justyna Pralina näher gekommen war, trennten sich die beiden. Doch aus dem Flirt mit seiner Verführerin wurde mehr: Adrian und Justyna sind ein Paar!

Im großen Wiedersehen gibt Adrian zu, dass man in der Show von einer emotionalen Verbindung zwischen ihm und der Blondine sprechen konnte. Das beruhe auch auf Gegenseitigkeit! "Es hat sich mit der Zeit natürlich alles entwickelt, von Tag eins ist Adrian mir natürlich aufgefallen", gibt Justyna zu. Und diese Verbindung wurde noch intensiver. "Wir sind zusammen", berichten die beiden. "Wir hatten, nachdem 'Temptation Island' vorbei war, jeden Tag Kontakt miteinander und das hat sich einfach so entwickelt." Und in ihrer Beziehung sind die beiden überglücklich.

Doch nicht nur Justyna war der Grund für Charline und Adrians Trennung. "Ich habe in der Zeit viel über mich selbst gelernt. Ich bin da auch reingegangen, um allgemein über die Beziehung nachzudenken, weil wir auch im Alltag viele Streitigkeiten haben", gab Charline beim finalen Lagerfeuer zu. "Wie oft streiten wir uns wegen irgendwelchen Scheißthemen? […] Ich kann das leider nicht mehr", gestand sie ihrem Partner. Für Adrian kam das allerdings ziemlich überraschend: "Wenn deine Gefühle schon nach zwei Wochen weg sind, dann hast du mich nie wirklich geliebt", unterstellt er ihr.

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten

Temptation Island, RTL Adrian Loevenich mit Verführerin Justyna

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich, "Temptation Island"-Teilnehmer

