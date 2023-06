Kendall Jenner verteidigt ihren viralen Kampf mit der Gurke

Sicherlich nicht die strahlendsten Minuten im Leben von Kendall Jenner (27)! Normalerweise sorgt Kendall als Model oder gemeinsam mit ihrer berühmten Familie für Schlagzeilen. Im vergangenen Jahr schaffte der Realitystar dies aber einzig mit einem kleinen – und offenbar nicht so unbedeutenden – Moment in Keeping up with the Kardashians. In der besagten Szene schneidet die Beauty eine Gurke und belustigt damit das Internet. Kendall äußert sich jetzt erneut zu ihrem viralen Küchen-Fauxpas.

Im Interview mit dem Wall Street Journal erinnert sich die 27-Jährige an den Moment, den wohl keiner so schnell vergessen wird. "Ich habe 'die Gurke' erfolgreich geschnitten", meint Kendall. "Wenn also jemand sagt, ich könne keine Gurken schneiden, sage ich, dass ich die Gurke tatsächlich geschnitten habe – und das auf geschmackvolle Weise", fügt sie hinzu. Während der Vorfall bis heute für viele Lacher sorgt, betont der Social-Media-Star, sie habe mit der Aktion letztlich "niemandem weh getan."

Um Kendall brodelt die Gerüchteküche jedoch aktuell vor allem in Sachen Liebe. So soll das Model bereits seit Februar dieses Jahres mit dem Rapper Bad Bunny (29) anbandeln. Schnappschüsse, die das Paar sowohl auf vermeintlichen Dates als auch beim Turteln zeigen, verdichten die Spekulationen dabei stetig.

Kendall Jenner auf der Met Gala 2023

Kendall Jenner im Juni 2023

Kendall Jenner, Social-Media-Star

