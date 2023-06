Wegen Fieberkrampf: Yeliz Koc sorgt sich noch immer um Snow

Yeliz Koc (29) ist offenbar traumatisiert. Erst vor wenigen Wochen hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin öffentlich gemacht, dass ihre kleine Tochter Snow (1) einen Fieberkrampf hatte. Diese seien so schlimm gewesen, dass der Reality-TV-Star dachte, sein Kind überlebe nicht. Inzwischen geht es der Kleinen aber wieder besser. Doch wie Yeliz jetzt verrät, habe sie immer noch mit dem traumatischen Ereignis zu kämpfen.

"Ich komme damit überhaupt nicht klar! Bei jedem Zucken fängt mein Herz an zu schlagen, mein ganzer Körper zittert und wird schwer", berichtet die 29-Jährige im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story. Zudem plagen die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin schlimme Nackenschmerzen seit dem Ereignis. "Ich bin aktuell auch in Behandlung, weil es einfach nicht weggeht. Ich muss mich so verspannt haben in der Nacht, als der Fieberkrampf kam", erzählt Yeliz.

Des Weiteren gibt sie ein Update zum Zustand ihrer kleinen Tochter. Zwar habe Snow den Fieberkrampf gut überstanden, doch nun plagt sie eine weitere Erkrankung. "Sie hat einen bronchialen Infekt. Der Arzt sagt, Snow hat einfach Pech gehabt, dass sie zwei Infekte in so kurzer Zeit bekommen hat", teilt Yeliz ihren Fans mit. Ihre Tochter habe daher auch wieder mit Fieber zu kämpfen.

