"Skandalprofi": Damit verbaute sich Eric Sindermann Karriere

Damit hatte Eric Sindermann (34) damals wohl selbst nicht gerechnet! Der Reality-TV-Darsteller ist wegen seiner polarisierenden Art in Formaten wie Ex on the Beach oder dem Sommerhaus der Stars aufgefallen. Er ist auch für seine wechselnden Frauengeschichten bekannt. Doch was viele nicht wussten: Eric ist auch professioneller Handballer gewesen. Seine Karriere beendete er allerdings vor Kurzem. Deswegen hat er sich seinen Job als Profisportler verbaut!

"Ich habe meinen Trainer angespuckt, ich habe einen Ball in die Zuschauerränge geworfen, ich hatte eine Auseinandersetzung im Mannschaftsbus", erinnert sich der selbst ernannte Modekönig bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben zurück. Damals habe er seine Gefühle nicht kontrollieren können. "Ich war ein Skandalprofi. Das war auch der Grund, warum ich mir selbst meine Karriere verbaut habe", gibt Eric zu. Heute fühle er sich wie ein Versager, da er die Erwartungen seines Vaters nicht erfüllen konnte.

Mit acht Jahren habe er angefangen Handball zu spielen. Anschließend sei er auf der Sportschule gewesen, bis er als 18-Jähriger Profi geworden sei. Zuletzt spielte der Reality-TV-Star beim SV Jahn Bad Freienwalde. Dort beendete er seine aktive Karriere.

B:REAL – Echte Promis, echtes Leben, RTL2 Eric Sindermann, vor seiner Karriere als Reality-TV-Star

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Realitystar

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

