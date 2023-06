Eric Sindermann gibt zu: Beziehung mit Sanja auch für Fame

Eric Sindermann (34) lässt ordentlich was vom Stapel! Der Reality-TV-Darsteller ist in seinen bisherigen Formaten wie das Sommerhaus der Stars oder Ex on the Beach durch seine polarisierende Art aufgefallen. Besonders mit Frauen hat der selbst ernannte Modekönig oft seine Differenzen. In den vergangenen Monaten führte er eine On-off-Beziehung mit Reality-TV-Sternchen Sanja Alena (30). Die Romanze der beiden sorgt aktuell bei "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" für Schlagzeilen. Jetzt gibt Eric zu: Die Beziehung mit Sanja dient auch dem Fame.

Im Gespräch mit seinem Vater Thomas Sindermann offenbarte der ehemalige Handballer in der aktuellen "B:REAL"-Folge: "Jede Beziehung ist neue Publicity, das ist einfach so. Natürlich nutze ich das auch als Werkzeug, um meine Mode bekannter zu machen." Deswegen würde er auch gezielt nach Frauen schauen, die aus dem Reality-TV-Bereich kommen. Doch eigentlich brauche Eric eine Freundin, die im Hintergrund bleibe und ihn seine Frauengeschichten machen lässt. Der ehemalige "Sommerhaus"-Darsteller schätzt: "Ich glaube nicht, dass ich so eine Frau finden werde."

Auch scheint er verstanden zu haben, wie er sich in der Öffentlichkeit einen Namen machen kann. "Die Leute wollen Drama, die Leute wollen Dreck lesen, die Leute wollen negative Schlagzeilen", weiß Eric. Positive Schlagzeilen würden sich seiner Meinung nach eh nicht verbreiten.

Eric Sindermann, Realitystar

Eric und Thomas Sindermann

Eric Sindermann, Reality-TV-Star

