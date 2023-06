Jana Kramer und Allan Russel verraten Geschlecht ihres Babys

Jana Kramer (39) und Allan Russel (42) geben das Geschlecht ihres Babys preis! Die Schauspielerin hatte sich 2020 von ihrem Mann Mike Caussin (36) scheiden lassen. Inzwischen ist die Beauty jedoch wieder in einer glücklichen Beziehung mit dem Ex-Kicker Allan Russell. Ende des vergangenen Monats verkündeten die beiden Turteltauben sogar ihre Verlobung – und kurz darauf die dritte Schwangerschaft der Blondine. Nun verraten Jana und Russel auch das Geschlecht ihres Kindes!

"Wir haben die ersten Bluttests gemacht, um alles zu überprüfen und das Geschlecht festzustellen", berichtet Jana in Allans Podcast "Whine Down". Während eines Anatomiescans wurde das Geheimnis dann gelüftet: "Wir bekommen einen Jungen!", freut sich die Country-Sängerin. Für sie sei das ziemlich überraschend gekommen – sie sei überzeugt gewesen, eine Tochter zu bekommen. Auch den errechneten Geburtstermin gab die US-Amerikanerin bekannt: Er falle auf ihren 40. Geburtstag, also den 2. Dezember.

Als sie den Umschlag überreicht bekam, in dem das Geschlecht stand, sei Allan gerade mit seinem Kind in England gewesen, doch sie habe gewartet, bis er zu Hause war. "Er kam zurück und wir öffneten ihn gemeinsam. "Ich war so schockiert und dann haben wir es den Kindern erzählt. […] Das war wirklich süß", gab Jana zu. Und die Kids seien auch schon super aufgeregt.

Instagram / kramergirl Jana Kramer und ihr Partner Allan Russell

Getty Images Jana Kramer, US-amerikanische Schauspielerin

Instagram / kramergirl Allan Russel und Jana Kramer

