Nach ihrem Ehe-Aus: Jana Kramer hat sich mit Allan verlobt!

Jana Kramer (39) dürfte auf Wolke sieben schweben! 2020 hatte sich die Schauspielerin von ihrem Mann Mike Caussin (36) scheiden lassen. Inzwischen ist die Beauty aber wieder in festen Händen – und megahappy. Mit dem einstigen Fußballer Allan Russell (42) läuft es augenscheinlich prächtig. Ihre Kinder haben ihren neuen Partner bereits kennengelernt. Nun gehen die beiden noch einen Schritt weiter: Jana und Allan haben sich verlobt!

In ihrem Podcast "Whine Down" verkündet die 39-Jährige nun die tollen Neuigkeiten. Demnach habe Allan sie und ihre Kinder gebeten, zusammen einen Spaziergang zu machen. Später ging er dann vor ihr auf die Knie und fragte sie: "Willst du mich heiraten?". Jana willigte überglücklich ein und sagte "es habe sich einfach richtig angefühlt" – der Moment sei sehr emotional gewesen und beide hätten ein paar Freudentränchen verdrückt.

In Allan hat Jana offenbar den Mann fürs Leben gefunden. Mit ihrer ersten Ehe hatte die One Tree Hill-Darstellerin jedoch nicht so viel Glück. Trotz zwei gemeinsamen Kindern trennten sich Jana und ihr damaliger Mann Mike. Angeblich soll er ihr im Laufe ihrer Ehe mit 13 Frauen fremdgegangen sein.

Jana Kramer mit ihrem Freund Allan Russell

Allan Russel und Jana Kramer, Mai 2023

Mike Caussin und Jana Kramer bei den iHeartRadio Podcast Awards, 2019

