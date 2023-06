Nach Coming-out: Noah Schnapp besucht erstmals Pride-Parade!

Noah Schnapp (18) feiert! Im Januar dieses Jahres hatte der Stranger Things-Star sich als homosexuell geoutet. Seine Co-Stars um Millie Bobby Brown (19) freuten sich total darüber, dass der Schauspieler dies endlich mit der Welt teilte. Auch David Harbour (48) ist total stolz auf den Will-Byers-Darsteller. Am Wochenende war es für Noah dann so weit: Zusammen mit seinen Eltern besuchte er erstmals die LGBT-Pride-Parade!

Via Instagram teilte der 18-Jährige ein paar Schnappschüsse von der Pride-Parade. Auf einem der Fotos drückte er seiner geliebten Mama, die ihn an dem Tag begleitete, einen dicken Kuss auf die Wange. Auf einem anderen Bild planscht Noah mit einigen anderen Besuchern in einem Brunnen. "Erste Pride", schwärmte der TV-Star total stolz zu den Eindrücken.

Dass Noah seine Sexualität enthüllte, freute auch seine Fans total. Besonders, weil sein "Stranger Things"-Charakter ebenfalls homosexuell ist. Dass er gerade diese Rolle in dem Netflix-Erfolg verkörpert, ist für ihn rückblickend wohl kein Zufall. "Ich bin Will wohl ähnlicher als ich dachte", hatte Noah dazu auf TikTok erklärt.

Getty Images Noah Schnapp im März 2023

Instagram / noahschnapp Noah Schnapp im Juni 2023

Netflix Noah Schnapp als Will Byers in "Stranger Things"

