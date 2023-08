So outete sich Noah Schnapp vor seiner Serienkollegin Millie

Hier imitierte das Leben die Kunst! Der Schauspieler Noah Schnapp (18) ist vor allem für seine Rolle des Will Byers in Stranger Things bekannt. Dass sich die Serienfigur irgendwann zu ihrer Homosexualität bekennt, hatte bei Fans der Show für große Freude gesorgt. Auch der Darsteller des Will steht öffentlich zu seiner sexuellen Orientierung und kann dabei ganz offenbar auf prominente Unterstützung zählen. Noah verrät nämlich, wie sein Outing vor Serienkollegin Millie Bobby Brown (19) ausgesehen hatte!

Im Gespräch mit Variety verrät der Serienstar, dass er seine Mutter, seine Zwillingsschwester und Millie bereits vor seinem offiziellen Outing eingeweiht habe. Letztere habe die Botschaft am Telefon erhalten, wie Noah erzählt: "Ich habe immer wieder versucht, es ihr persönlich mitzuteilen, aber das war zu schwierig. Also habe ich sie eines Tages während einer Party per Videoanruf kontaktiert und gesagt: 'Millie, ich bin schwul'. Und sie meinte: 'Oh, Schnapper! Du hast es mir endlich gesagt!'"

Nachdem sich Noah in diesem Jahr geoutet hatte, war er vor wenigen Wochen zum ersten Mal Teil einer Pride Parade. Ausgerechnet seine Eltern begleiteten den Nachwuchsdarsteller zu diesem besonderen Anlass und brachten so ihre Unterstützung für ihren berühmten Spross zum Ausdruck.

Netflix Charlie Heaton, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp und Finn Wolfhard in "Stranger Things"

Getty Images Noah Schnapp und Millie Bobby Brown

Instagram / noahschnapp Noah Schnapp im Juni 2023

