Verrückt: Noah Schnapp bat Shawn Mendes um Instagram-Follow

Noah Schnapp (18) ist kein schüchterner Mann! Der Stranger Things-Darsteller ist seit vielen Jahren aus der Serien-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Erst in diesem Mai ging die vierte Staffel des Erfolgshits an den Start. Aufgrund seiner Bekanntheit ist der Schauspieler offenbar nicht zurückhaltend, wenn es um andere Stars geht. Nun verriet er, Popstar Shawn Mendes (24) angeschrieben zu haben. Er hätte bemerkt, dass der Musiker dem Rest des Casts gefolgt sei – außer ihm.

Der 18-Jährige gestand seine Anfrage an den "Treat You Better"-Interpreten während eines "True Confessions"-Segments in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (48). "Ich dachte, was zum Teufel? Warum folgt er allen anderen, nur nicht mir?", erinnerte sich Noah. Als Jimmy scherzhaft fragte, was wohl das Problem des Sängers sein könnte, witzelte Noah: "Er hat ein Problem mit mir". Noah erzählte, er habe Shawn eine Nachricht geschickt und um eine Erklärung gebeten. Darauf hin soll dieser geantwortet haben: "Oh, was ist los? Ich mag dich sehr gerne." Er gab gegenüber Jimmy auch zu, gelegentlich mit dem Kanadier zu telefonieren.

Anfang des Jahres machte Noah Schlagzeilen, weil er eine TikTok-Nachricht von Sängerin Doja Cat (27) veröffentlicht hatte. In den Screenshots forderte sie ihn auf, sie mit seinem Schauspiel-Kollegen Joseph Quinn (29) zu verkuppeln. Doja wütete anschließend auf Social Media gegen ihn.

Getty Images Noah Schnapp, Schauspieler

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes, Sänger

Getty Images Doja Cat, Mai 2022

