Wie seine "Stranger Things"-Rolle: Noah Schnapp outet sich!

Noah Schnapp (18) ist ehrlich! Der Schauspieler war bereits im zarten Alter von zwölf Jahren mit der Teenie-Horror-Serie Stranger Things weltweit berühmt geworden. Dort spielt er den verschlossenen schwulen Teenagers Will Byers. Im echten Leben ist der mittlerweile 18-Jährige ziemlich offen und blödelt im Netz gerne mit Co-Star Millie Bobby Brown (18) rum. Nun schlug der New Yorker in den sozialen Medien ernstere Töne an.

Noah teilte ein Video auf TikTok, auf welchem zu sehen ist, wie er eine Tonsequenz synchronisiert. Die Stimme sagt: "Weißt du, was es nie war? So schwerwiegend. Ehrlich gesagt, war es nie so schwerwiegend." Im Text über dem Clip schrieb der Netflix-Star: "Als ich meinen Freunden und meiner Familie endlich sagte, dass ich schwul bin, nachdem ich mich 18 Jahre lang vor Angst versteckt hatte, sagten sie nur 'Wir wissen es'." Außerdem kommentierte er: "Ich schätze, ich bin Will ähnlicher als ich dachte".

Ob seine gute Freundin Millie das auch schon weiß? Schließlich hatten die beiden einen Pakt geschlossen, dass sie heiraten wollen, falls sie mit 40 noch niemand anderem das Jawort gegeben haben. Aber dies war wohl sowieso eher platonisch gedacht.

TikTok / noahschnapp Noah Schnapp, 2023

Getty Images Noah Schnapp, Schauspieler

Getty Images Noah Schnapp und Millie Bobby Brown

