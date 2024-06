Noah Schnapp wurde stark betrunken aus dem Klub geschmissen

Noah Schnapp wurde durch seine Rolle als Will Byers in Stranger Things bekannt. Während er dort noch als Kind zu sehen war, ist er inzwischen 19 Jahre alt. Nun berichtet ein Augenzeuge gegenüber Page Six, dass der Schauspieler in den frühen Morgenstunden aus einem Klub in New York City geschmissen worden sein soll. So habe er wohl stark betrunken ein paar Klubgäste aufgefordert, mit ihm zu trinken. Nachdem diese das jedoch verweigert haben sollen, weil er noch minderjährig ist, sei er aggressiv geworden.

Noah habe dort, bevor der Vorfall passiert sei, ausufernd gefeiert. Er selbst postete auch ein paar Aufnahmen des Abends auf den sozialen Medien. Auf einem Video sieht man den 19-Jährigen mit einem Freund auf der Couch sitzen. Auf einem weiteren hilft er seinem Freund, sich auf das Sofa zu setzen, während eine Frau ausgelassen neben ihnen tanzt. Das Sicherheitspersonal habe den Netflix-Star dann gegen 1:30 Uhr aus dem Klub begleitet. Der Augenzeuge meint sogar, dass der "The Tutor"-Darsteller "eindeutig unfähig war zu stehen". Angeblich soll Noah so betrunken gewesen sein, dass er sich eine halbe Stunde auf den Bordstein setzen musste, bevor er letztendlich das Gelände verlassen habe.

Auch in der Vergangenheit fiel Noah schon negativ auf. Vor zwei Jahren veröffentlichte der US-Amerikaner ein Video auf TikTok, auf dem man den privaten Chatverlauf zwischen ihm und Doja Cat (28) sehen konnte. Die Musikerin offenbarte ihm dort, dass sie gerne seinen Kollegen Joseph Quinn (31) daten würde. Der gelöschte Clip ging damals viral und Millionen von Menschen konnten die privaten Nachrichten lesen. "Hat Joseph eine Freundin?", fragte die Beauty den Jüngling beispielsweise. Für diese Aktion bekam er sowohl von den Fans als auch von der Rapperin selbst harte Kritik.

Getty Images Noah Schnapp im März 2023

Getty Images Doja Cat, Rapperin

