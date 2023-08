Will steht in finaler "Stranger Things"-Staffel im Fokus!

Was sie sich wohl für Will Byers ausgedacht haben? Der Netflix-Hit Stranger Things lässt die Herzen von Mystery-Fans nun schon seit 2016 höherschlagen. Insbesondere die vierte Staffel schlug bei dem Streamingdienst ein wie eine Bombe. Dass die Zuschauer derzeit also sehnsüchtig auf das Serienfinale warten, steht völlig außer Frage. Bereits seit der ersten Folge befindet sich Noah Schnapps (18) Charakter im Zentrum der merkwürdigen Vorkommnisse in Hawkins, rückte jedoch zunehmend in den Hintergrund. Mit Will haben die Macher von "Stranger Things" aber offenbar noch einiges vor!

Gegenüber Variety deutet Ross Duffer (39) an, dass der Jugendliche im Kampf gegen Bösewicht Vecna offenbar von großer Bedeutung sein wird. "Will steht in der fünften Staffel wirklich wieder im Mittelpunkt", teasert der Regisseur an. "Wir hoffen, dass diese emotionale Entwicklung für ihn am Ende die gesamte Serie zusammenbringt", erklärt er weiter. Teil von Wills Weg soll sein, nicht mehr bloß der kleine und introvertierte Junge zu sein, der beschützt werden muss.

Auf die fünfte Staffel müssen sich die Fans allerdings noch ein wenig gedulden. Aufgrund der Streiks der Schauspieler und Drehbuchautoren liegt die Produktion von "Stranger Things" wie viele andere Projekte derzeit auf Eis. Ein Starttermin ist aktuell noch nicht in Sicht.

