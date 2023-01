"Stranger Things"-Star Noah Schnapp outet sich als schwul!

Noah Schnapp (18) öffnet sich gegenüber seinen Fans! Der Schauspieler war 2016 durch die Rolle des Will in der Serie Stranger Things bekannt geworden. In den vergangenen Jahren waren immer wieder Gerüchte aufgekommen, dass seine Rolle in der Show schwul sei. Das bestätigte der US-Amerikaner schlussendlich im Herbst – jetzt ging er noch einen Schritt weiter und outete sich selbst als homosexuell! "Ich schätze, ich habe doch mehr mit Will gemeinsam als ich dachte!", schrieb Noah zu einem Video auf TikTok.

