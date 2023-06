Süß: Schwangere Anna Adamyan posiert mit ihrem Mann Sargis

Anna Adamyans (27) Bauch ist schon richtig rund! Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin und ihr Mann Sargis Adamyan (30) versuchten lange Zeit, Eltern zu werden, doch es wollte einfach nicht klappen. Nach elf künstlichen Befruchtungen und zwei Fehlgeburten hatte das Model endlich den lang ersehnten positiven Schwangerschaftstest in den Händen. In den sozialen Medien lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. So auch jetzt: Anna postet ein süßes Bild mit ihrem Schatz.

"Auf die Liebe", schreibt sie zu den Fotos auf Instagram, auf denen sie ihren Mann Sargis küsst, ihn verträumt anschaut und die beiden glücklich in die Kamera blicken. Die Influencerin trägt ein lilafarbenes Kleid, das ihren Babybauch perfekt in Szene setzt. Ihr Mann steht in einem grauen Anzug neben ihr und hält sie eng umschlungen. "Genieße die letzten Wochen deiner Schwangerschaft", kommentiert ein Fan unter den süßen Schnappschüssen.

Lange Zeit träumte das Model davon, Mama zu werden. Für ihren Kinderwunsch griff sie tief in die Tasche. Insgesamt habe sie knapp 50.000 Euro für diverse Behandlungen bezahlt. Sie schätze es aber auch sehr, in so einer privilegierten Position zu sein, um so viele kostspielige Behandlungen zahlen zu können.

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Wilken, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan küsst ihren Mann Sargis Adamyan

Anzeige

Instagram / anna.wilken Model Anna Wilken

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de