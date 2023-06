Wegen Timon? Ekaterina Leonova fühlt sich "so glücklich"!

So sieht Lebensfreude aus! Die Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) ist seit 2013 Teil der beliebten RTL-Show Let's Dance. Insgesamt dreimal konnte die Russin bereits an der Seite eines Promis den ersten Platz erkämpfen. Auch wenn sie die diesjährige Staffel nicht für sich entscheiden konnte, scheint sie zumindest in der Liebe abgeräumt zu haben – die Gerüchteküche um sie und ihren Tanzpartner Timon Krause (29) brodelt nämlich seit Wochen fleißig. Der neueste Post der Schönheit lässt Fans daher aufhorchen: Ist Ekat etwa wegen Timon überglücklich?

Auf Instagram teilt die Tänzerin Schnappschüsse mit ihren Fans, die sie im Bikini am Starnberger See zeigen. Darauf strahlt sie über das ganze Gesicht und kommentiert darunter: "Ich glaube, mein Lächeln sagt mehr als tausend Worte. So glücklich fühle ich mich." Selbstironisch räumt die Russin ein: "Ich muss echt lachen: Durch dieses Lächeln sieht man meine Augen nicht mehr. Und dazu hat mein weißer Körper endlich mal die Sonne gesehen. Also das war ein super Tag für den Körper und die Seele."

Ihr Post folgt auf Paparazzi-Fotos, die Bild vor ein paar Tagen veröffentlicht hatte. Darauf waren Ekat und Timon Händchen haltend durch die Straßen von München geschlendert. Angeblich habe Timon einige Tage bei der Wahlmünchnerin verbracht, weshalb Fans unter Ekats neuestem Happy-Post einen Bezug zum Mentalisten vermuten.

Anzeige

Getty Images Timon Krause und Ekaterina Leonova

Anzeige

Instagram Ekaterina Leonova im Juni 2023

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Timon Krause, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de