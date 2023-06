Deshalb haben Leo DiCaprio und Gigi Hadid aufgehört zu daten

Warum ist aus Leonardo DiCaprio (48) und Gigi Hadid (28) nichts geworden? Seit rund einem halben Jahr kursieren hartnäckige Gerüchte darüber, dass der "Titanic"-Darsteller und das Model miteinander anbandeln. Immerhin wurden die beiden angeblichen Turteltauben immer wieder in der Gesellschaft des jeweils anderen gesichtet. Eine Beziehung zwischen den beiden wurde allerdings nie bestätigt. Doch woran hat es zwischen Leo und Gigi eigentlich gehapert?

Gegenüber Mail Online spricht ein Bekannter der beiden nun über die Beziehung, die Leo und Gigi zueinander führen. So hätten der Schauspieler und die Mutter einer Tochter "versucht, sich vor einiger Zeit zu daten". So richtig gefunkt habe es zwischen den beiden allerdings nicht. "Sie haben geguckt, ob da etwas zwischen ihnen sein könnte, aber da war einfach nichts. Sie sind Freunde und das schon so lange, aber sie führen keine offene Beziehung miteinander", versichert der Insider weiter.

Das behauptete nämlich eine andere Quelle erst kürzlich gegenüber Us Weekly. Eine "freundliche und unverbindliche Beziehung" führen die beiden also nicht. Vielmehr hätten der Hollywood-Star und das Victoria's Secret-Model festgestellt, dass es keine romantischen Gefühle zwischen ihnen gibt.

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Model

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Topmodel

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de