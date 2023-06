Führen Leonardo DiCaprio und Gigi eine offene Beziehung?

Leonardo DiCaprio (48) und Gigi Hadid (28) scheinen das passende Konzept gefunden zu haben! Seit Ende Dezember kursieren Liebesgerüchte um den Schauspieler und das Supermodel – nach rund zwei Monaten soll die Romanze ihr Ende gefunden haben. Doch im Mai wurden die beiden wieder zusammen gesichtet, sie sollen wieder zueinandergefunden haben. Auch diesmal geht es bei dem Titanic-Darsteller und der Blondine ziemlich locker zu: Gigi und Leo sollen nämlich eine offene Beziehung führen!

Nach einigen Höhen und Tiefen würden sie die Zweisamkeit genießen, heißt es. "Leo und Gigi haben im Moment eine freundliche, unverbindliche Beziehung", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Der Oscarpreisträger und der einstige Victoria's Secret-Engel wollen dem Ganzen keine Bezeichnung geben: "[Sie] reisen so oft, dass es für sie das Beste ist, ihre Beziehung offen und fließend zu halten. Keiner von ihnen will sich im Moment festlegen."

Obwohl sie es sehr entspannt angehen wollen, scheinen Leo und Gigi dennoch gewissen Traditionen nachzugehen. Vor einigen Wochen waren die beiden zeitgleich in einem Restaurant zugegen. Auch die Eltern des 48-Jährigen waren anwesend, weswegen vermutet wurde, dass Gigi die Eltern des Hollywoodstars kennengelernt hatte.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Supermodel

Getty Images Leonardo DiCaprio in Cannes, Mai 2023

Raw Image LTD / MEGA Leonardo DiCaprio mit seinem Vater und seiner Stiefmutter

