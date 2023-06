Mone Mahonis zweiter Schwangerschaftsversuch ist missglückt

Für Mone und Kobe Mahoni geht das Hoffen weiter. Das YouTuber-Paar machte vor einem Monat öffentlich, dass es der Influencerin aufgrund des PCO-Syndroms schwerfalle, Kinder zu bekommen. Aus diesem Grund befindet sie sich aktuell in einer Kinderwunschbehandlung, die bisher allerdings erfolglos verläuft: Im ersten Anlauf klappte es nicht. Jetzt gibt Mone bekannt, dass sie auch nach Versuch Nummer zwei noch immer nicht schwanger ist.

In ihrer Instagram-Story gab die Beauty nun ein Update. "Wie ihr schon sehen könnt, hat es auch dieses Mal nicht geklappt", erklärt die Influencerin zu einem Bild von einem negativen Schwangerschaftstest. Das habe sie sehr traurig gestimmt, da sie dieses Mal besonders hoffnungsvoll gewesen sei. "Mein Körper hat mir die letzten zwei Wochen immer wieder Zeit gegeben, dass ich wirklich das Gefühl bekommen habe, es hätte vielleicht geklappt […]. Wir geben natürlich trotzdem nicht auf. Mit dieser Behandlungsmethode haben wir noch zwei Versuche", kündigt sie an.

Das ist aber nicht das Einzige, was ihr momentan zu schaffen mache: Ihre Schilddrüsenunterfunktion habe sich verschlechtert. "Der Arzt sagte, dass ein so schlechter Wert für einen Kinderwunsch ein großes Hindernis ist", berichtet Mone und merkt an: "Ich habe große Hoffnung, dass sich die Einnahme der Tabletten positiv auf die Kinderwunschbehandlung auswirkt."

Instagram / monemahoni Mone und Kobe Mahoni

Instagram / monemahoni Mone Mahoni, Social-Media-Star

Instagram / monemahoni Mone und Kobe Mahoni

