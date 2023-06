Können sich Kobe und Mone Mahoni Kindsadoption vorstellen?

Mone und Kobe Mahoni haben sich viele Gedanken gemacht. Die YouTuber sind seit acht Jahren ein Paar und seit vergangenem Jahr sogar verheiratet. Ihr Liebesglück wollen die Influencer mit einem Baby krönen – doch wegen der Hormonstörung der Beauty blieb ihnen dieser Wunsch bislang verwehrt. Aus diesem Grund befindet sie sich aktuell in einer Behandlung. Doch was ist, wenn es auch damit nicht klappt? Eine Adoption wäre für Kobe und Mone eine Möglichkeit, wenn alle Stricke reißen.

Das Paar bekam von seiner Community oftmals die Frage gestellt, ob es sich vorstellen könnte, ein Kind zu adoptieren. "Wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist das für uns in ganz, ganz weiter Ferne", erklärt der Gamer in einem YouTube-Video. Immerhin stehen er und seine Frau noch ganz am Anfang ihrer Kinderwunschreise und wollen es deshalb erst einmal auf diese Weise versuchen. "Wenn es auf natürlichem Wege nicht klappen sollte […], dann wäre Adoption für uns definitiv ein Thema", stellt er klar. Dem schließt sich Mone an: "Das Größte, was wir uns wünschen, ist halt einfach, Mama und Papa zu werden. Für uns ist [eine Adoption] definitiv eine Option."

Aktuell befindet sich das Paar in seinem zweiten Versuch, ein Kind zu bekommen. Dafür muss die Beauty ein Hormonmedikament während ihrer Periode einnehmen, wonach sie und Kobe auf natürlichem Wege versuchen, ein Baby zu zeugen. Auch wenn der erste Versuch erfolglos war, seien die beiden noch immer voller Hoffnung und probieren es weiter.

Anzeige

Instagram / kobemahoni Kobe Mahoni, YouTuber

Anzeige

Instagram / monemahoni Kobe und Mone Mahoni im Mai 2023

Anzeige

Instagram / monemahoni Mone Mahoni, YouTuberin

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass eine Adoption für Kobe und Mone die letzte Option wäre? Ja, ich kann das total nachvollziehen! Nee, ehrlich gesagt nicht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de