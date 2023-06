Trotz Gerüchten: Prinz Harry und Meghan arbeiten mit Netflix

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) trotzen den Gerüchten! Seitdem das Paar seine royalen Pflichten niedergelegt hatte und in die USA auswanderte, baut es sich mit Dokumentationen, Büchern und Podcasts eine finanzielle Unabhängigkeit auf. Doch vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) und seine Liebste zukünftig nicht mehr mit Spotify zusammenarbeiten werden. Danach folgten Gerüchte, dass auch der Streaming-Dienst Netflix den Deal mit Harry und Meghan beenden wird – doch das soll gar nicht stimmen!

Gegenüber ET sorgte ein Netflix-Sprecher nun für Aufklärung: "Die Verbindung mit Archewell Productions ist eine, die wir sehr schätzen. 'Harry & Meghan' war das bisher spektakulärste Dokumentarfilmdebüt von Netflix. Unsere aufregende Reise mit ihnen wird so schnell nicht enden. Wir arbeiten derzeit an zahlreichen Projekten." Das nächste geplante Projekt ist Harrys Dokumentarserie "Heart of Invictus", die im August Premiere feiern soll.

Laut The Sun sollen die Bosse des Streaming-Giganten allmählich die Nase voll von den Wahlkaliforniern gehabt haben. Ihre eigene Doku "Harry & Meghan" war bereits Anfang des Jahres erschienen, danach waren keine weiteren Projekte gefolgt. So hatte Netflix angeblich gefordert, dass Harry und Meghan schnellstmöglich Content liefern – ansonsten wäre die Zusammenarbeit Geschichte gewesen.

