"Windel": Netz lacht über Kendall Jenners Laufsteg-Outfit

Dieses Outfit fällt bei Kendall Jenners (27) Fans durch! Eigentlich ist das Model eine echte Stilikone: Mit ihren ausgefeilten Looks für Events oder ihrem lässigen Streetstyle begeistert sie die Modefans weltweit. Dabei lässt der Keeping Up with the Kardashians-Star auch gerne mal etwas tiefer blicken. Doch auch ein Supermodel trifft nicht immer den Geschmack der Masse: Kendalls Look auf der Pariser Fashion Week sorgt für Verwunderung und zahlreiche Lacher!

Während der Modewoche in der französischen Hauptstadt lief sie für Jacquemus über den Laufsteg – und zwar in einem ausgefallenen Outfit! Sie trug ein weißes, schulterfreies und ultrakurzes Minikleid mit einer farblich passenden integrierten Unterhose. "Sieht aus wie eine übergroße Windel", stellt ein User auf Instagram nüchtern fest. "Niemand trägt eine Windel wie Kendall Jenner", stimmt ihm ein weiterer zu. Insgesamt waren sich die Fashionkenner einig, dass das Outfit definitiv nicht alltagstauglich sei.

Doch das wolkenähnliche Dress ruft noch weitere Assoziationen hervor. Einige Modeliebhaber sehen sich an Mozzarella, ein Marshmallow oder gar den Airbag eines Autos erinnert. Eigentlich war der Look aber von Prinzessin Diana (✝36) inspiriert, wie der Designer klarstellte. Deshalb wurde das aufsehenerregende Kleid auch mit einer engen Kette mit großem Stein und passenden Ohrringen kombiniert, die dem Stil der verstorbenen Ex-Frau von König Charles (74) entsprechen.

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner bei der Pariser Fashion Week 2023

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana im Metropolitan Museum of Art in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de