Nippelalarm! Kendall Jenner in durchsichtigem Top unterwegs

Kendall Jenner (27) sorgt für Aufsehen! Das Model ist für seinen stilbewussten Kleidungsstil bekannt. Aber nicht nur mit modischen Outfits begeistert die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit in letzter Zeit, sondern auch mit extrem aufreizenden Looks. So hatte sie sich vor wenigen Tagen in einem Kleid präsentiert, das ihre komplette Brust freilegte. Nur ein paar Blumen zensierten ihre Nippel. Jetzt zeigt sich Kendall erneut in einem Outfit, das alle Blicke auf ihre Oberweite lenkt.

Wie Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, hat die Schwester von Kylie Jenner (25) einen komplett braunen Look für ein Abendessen mit ihren Freundinnen gewählt: Sie trägt einen engen Rock im Schlangenmuster, ein enges One-Shoulder-Top, eine passende Tasche und schwarze kniehohe Stiefel. Doch vor allem ihr durchsichtiges Oberteil lenkt die Aufmerksamkeit auf ihren Busen, denn: Unter dem hautengen Top blitzen ihre Nippel hervor! Davon unbeeindruckt schlenderte das Model in das Restaurant.

Nicht nur mit ihren Outfits sorgt Kendall für Schlagzeilen, sondern auch mit ihrem Liebesleben. So wurde die Brünette des Öfteren mit dem Latin-Rapper Bad Bunny (29) gesichtet. Gerüchten zufolge soll es auch in eine ernste Richtung bei den beiden gehen. "Er verbringt nicht nur mehr Zeit mit Kendall, sondern auch mit dem Rest der Familie", hatte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight ausgeplaudert.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Juni 2023

Getty Images Kendall Jenner im Juni 2023

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny im Mai 2023

