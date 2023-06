Laura Maria Rypas Leano soll erst spät in den Kindergarten

Laura Maria Rypa (27) hat eine ganz klare Meinung! Die Verlobte des ehemaligen DSDS-Siegers Pietro Lombardi (31) hatte Anfang des Jahres ihren ersten gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht. Der Kleine hört auf den Namen Leano Romeo. Die frisch gebackene Mama lässt ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag mit Leano teilhaben. Jetzt gibt sie bekannt, wann sie ihren Sprössling in den Kindergarten geben möchte.

Bei einer Fragerunde auf Instagram schreibt die Influencerin: "Ich will, dass Leano erst mit drei oder dreieinhalb Jahren in den Kindergarten geht." Davor wolle sie aber mit dem Kleinen in eine Krabbelgruppe, damit er auch Kontakt zu anderen Kindern haben könne. "Ich will, dass er eigenständig reden kann und wenn irgendetwas vorfallen sollte, dass er es mir sagen kann", begründet die Beauty. Ihre Angst sei dahingehend einfach zu groß. Außerdem verbringe sie so viel Zeit mit ihrem Sohn, dass der spätere Kontakt mit anderen Kindern in einer Krabbelgruppe völlig ausreichen würde.

Erst kürzlich teilte die Blondine mit, dass sie eigentlich so schnell es geht wieder schwanger werden wolle. Sie wolle jetzt aber auf ihren Körper hören und sich nicht stressen lassen, erneut Mama zu werden.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Juni 2023

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Sohn Leano

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Baby Leano

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de