Ohne Rücksicht auf Harry: Herzogin Meghan will Solo-Karriere

Herzogin Meghan (41) soll ihre ganz eigenen Vorstellungen haben! Seit die einstige Schauspielerin und ihr Ehemann Prinz Harry (38) 2020 ihre royalen Pflichten niederlegten und in die USA auswanderten, bauen sie sich mit Dokumentationen, Büchern und Podcasts eine finanzielle Unabhängigkeit auf. Doch vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Deal des Paares mit der Streaming-Plattform geplatzt ist. Grund genug für Meghan, sich nur auf sich und ihre Karriere zu konzentrieren – und zwar ohne Harry!

Das behauptet zumindest die Royal-Expertin Daniela Elser gegenüber Mirror. "Es sieht immer mehr danach aus, als ob die Herzogin ihre Sussex-Doppelnummer gegen ihre eigene One-Woman-Show eingetauscht hat", erklärt sie und fügt außerdem hinzu: "Meghan – und nur Meghan – hat einen neuen Super-Agenten und angeblich 'strömen Angebote' für Meghan – und nur für Meghan – herein." Laut der Expertin soll Harry aktuell mit seiner bevorstehenden Netflix-Dokumentation "Heart of Invictus" beschäftigt sein, was ihm wenig Zeit für die Zusammenarbeit mit seiner Frau lässt. Diese plane indessen mit ihren Beratern "ihr nächstes Kapitel".

Andere böse Zungen meinen hingegen, dass sich der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) und seine Frau verzweifelt nach neuen potenziellen Deals umsehen, da derzeit niemand mit dem 38-Jährigen und seiner Frau zusammenarbeiten wolle. "Es macht andere Unternehmen darauf aufmerksam, dass die Sussexes vielleicht nicht das sind, was sie von sich behaupten", berichtete eine Quelle gegenüber RadarOnline.

Getty Images Herzogin Meghan in London im April 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2018

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

