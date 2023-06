Traumhafte Kulisse: Fußballstar Jonathan Tah hat geheiratet

Sie haben endlich den nächsten Schritt gewagt. Jonathan Tah gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Fußballern. Bei der Weltmeisterschaft 2018 musste er allerdings einen Rückschlag einstecken: Joachim Löw (63) strich ihn kurz vor Beginn des Turniers aus dem endgültigen Kader. In Sachen Liebe läuft es dafür umso besser: Der 27-Jährige und seine Partnerin Sina haben sich in traumhafter Kulisse das Jawort gegeben.

Auf Instagram verkündet der Abwehrspieler die frohe Botschaft. "Mein ganzes Leben, mit meinem ganzen Herzen", schreibt er zu einem Bild, das ihn und Sina zeigt – innig umarmt vor dem traumhaften Lago di Como. Auf einem anderen Schnappschuss sind die frisch Verheirateten vor der Villa Balbiano zu sehen. Sie trägt ein klassisches, weißes Kleid, während Jonathan sich für einen schwarzen Smoking mit Fliege entschieden hat.

Aber nicht nur der Bayer-Leverkusen-Spieler nutzt die Sommerpause für eine schnelle Hochzeit. Auch Emre Can (29) soll seine Liebste ganz heimlich geheiratet haben. Es machen Bilder von ihm und seiner Partnerin in Hochzeitsoutfits die Runde. So feierten die vermutlich frisch Vermählten im luxuriösen Kempinski-Hotel in Istanbul.

Instagram / jonathantah_ Jonathan Tah und seine Freundin, November 2022

Getty Images Jonathan Tah, April 2023

Instagram / jonathantah_ Jonathan Tah und seine Freundin

