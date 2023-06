"Toxische Beziehung": Julian Zietlow schießt gegen Ex Alina

Das Drama nimmt weiter seinen Lauf! Vor einigen Wochen hatte der Fitness-Influencer Julian Zietlow seine Frau Alina Schulte im Hoff und die gemeinsamen Kinder für seine neue Freundin Kate Kolosavskaia verlassen. Seither bahnt sich ein regelrechter Streit um das Sorgerecht der Kids an. Der Skandal-Influencer darf seine Kinder offenbar nicht sehen. Im Netz schießt Julian jetzt richtig gegen seine Ex.

"Was ich gestern bis zum Äußersten realisiert habe, ist, in was für einer unfassbar toxischen Beziehung ich mich befunden habe", teilt er seinen Followern auf Instagram mit. Daher sei es besser gewesen, zu gehen – zumal er es Alina sowieso nicht habe recht machen können. "Egal was du auch machst, egal wie sehr du dich aufopferst", wettert er gegen die Mutter seiner Kinder. Das liege daran, dass "die andere Person so wenig Selbstliebe in sich hat, dass sie dich zwingt, dich zu reduzieren, damit es ihr besser geht." Er spricht sogar von emotionaler Gewalt, die Alina gegen ihn angewendet habe.

Erst kürzlich filmte sich Julian, wie er vor verschlossener Haustür seiner Ex saß und weinte, weil er seine beiden Kinder nicht sehen konnte. Er wolle seinen Töchtern nicht das Gefühl vermitteln, dass er nicht für sie da wäre.

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff mit Julian Zietlow, Februar 2022

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff, Influencerin

Collage: Instagram Julian Zietlow mit seinen Töchtern

