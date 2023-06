Julian Zietlow weint: Er darf seine Töchter nicht sehen!

Julian Zietlow ist total aufgelöst. Der Fitness-Star und Alina Schulte im Hoff waren stolze 18 Jahre lang zusammen. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder und führten erfolgreich ein Unternehmen. Jetzt ist die Influencerin alleinige Geschäftsführerin von Rocka Nutrition und zog die Kinder kurzzeitig allein groß, während Julian ein Leben im Drogen-Rausch lebte. Der Zweifachvater darf nun seine Kinder nicht mehr sehen und ist am Boden zerstört.

In seiner Instagram-Story filmt sich Julian, wie er vor verschlossener Haustür sitzt. Er kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten und sagt weinend: "Ich habe das Gefühl, dass meine Tochter denkt, dass ich nicht da bin, dass ich sie nicht sehen will. Das ist das schlimmste Gefühl der Welt." Er betont daraufhin: "Ich will meine Kinder sehen."

Des Weiteren schwärmt der Influencer von seiner Tochter und erzählt: "Lilly will mich öfter sehen. Sie blüht so auf bei mir." Er nennt seine Tochter seine "Seelenpartnerin" und fügt hinzu: "Wir haben so eine geile Zeit mittlerweile. Sie sagt, [...] du bist anders, Papa. Du bist so ruhig."

Anzeige

Collage: Instagram Julian Zietlow mit seinen Töchtern

Anzeige

Instagram / alina_schulte_im_hoff Julian Zietlow und Alina Schulte im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, Netz-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de