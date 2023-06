Wegen neuntem Kind: In Anna-Maria Ferchichi herrscht "Chaos"

Sie spricht Klartext. Anna-Maria Ferchichi (41) und ihr Mann Bushido (44) haben im wahrsten Sinne des Wortes eine Großfamilie. Zusammen begrüßten die Influencerin und der Rapper bereits sieben Sprösslinge auf der Welt. Aus ihrer vorherigen Beziehung hat Anna-Maria einen weiteren Sohn. Gestern dann die erfreuliche Nachricht: Baby Nummer neun ist unterwegs! Allerdings kam die Schwangerschaft für die Achtfachmama ziemlich unerwartet. Nun verrät Anna-Maria, wie chaotisch es gerade bei ihr ist!

"Ganz ehrlich, ich denke in letzter Zeit: 'Man, bin ich verfressen geworden'", gesteht Anna-Maria in einer neuen Story via Instagram. Zuerst dachte die Bloggerin, es liege am Stress oder an ihren Drillingen, weil diese unruhig geschlafen hatten. Doch obwohl die Babys seit zwei Tagen wieder einen guten Schlafrhythmus haben, fühlt sich die bald neunfache Mama immer noch ziemlich aufgewühlt. "Ich sehe trotzdem scheiße aus. Chaos, in mir ist Chaos", gibt sie weiter preis.

Erst gestern verriet die Brünette, wie sie von ihrem plötzlichen Babyglück erfuhr. In einer Instagram-Story erklärte Anna-Maria, dass sie den Schwangerschaftstest eigentlich nur spaßeshalber wegen einer Freundin machte – und der war dann auf einmal positiv. "So absurd. Der Test war ein absoluter Zufall", stellt die Beauty klar.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Influencer

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Familie im Jahr 2023

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit zwei ihrer Töchter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de