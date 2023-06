Zendaya und Tom Holland turteln verliebt auf Beyoncé-Konzert

Wie süß die beiden doch sind! Zendaya Coleman (26) und Tom Holland (27) lernten sich bei den Dreharbeiten für die Marvel-Spiderman-Verfilmungen kennen. Zwischen den beiden sprühten so sehr die Funken, dass sie 2021 ihre Beziehung offiziell machten. Seitdem stellen sie ihre Liebe gerne zur Schau – wie nun auch wieder: Tom und Zendaya turtelten auf einem Konzert von Beyoncé (41), was das Zeug hält!

Wie Videos auf Twitter zeigen, hatten die beiden Schauspieler jede Menge Spaß auf dem Konzert in der polnischen Hauptstadt Warschau: Als der Song "Love On Top" gespielt wurde, legte sich das Paar mächtig ins Zeug und sang lautstark mit. So sahen sie sich die ganze Zeit über in die Augen, während sie sich den Liebessong einander zusangen und sich zu der Musik bewegten.

Obwohl Tom und Zendaya sich oft als Paar in der Öffentlichkeit zeigen, halten sie ihr Privatleben hinter verschlossenen Türen – den Grund dafür hatte der 27-Jährige vor wenigen Wochen in einem Interview mit Just Jared bekannt gegeben: "Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich beschützen und das wir so heilig wie möglich halten wollen."

Getty Images Zendaya Coleman, Schauspielerin

Getty Images Jacob Batalon, Zendaya und Tom Holland in NYC im Dezember 2021

Getty Images Tom Holland im Februar 2023

