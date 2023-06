Ihr habt entschieden: Er ist der heißeste Bachelorette-Boy

Wer wird das Herz von Jennifer Saro gewinnen? Die Influencerin sucht in der neuen Staffel von Die Bachelorette in Thailand nach der großen Liebe. Vor wenigen Tagen wurden dann auch die 18 Kandidaten vorgestellt, die um ihr Herz buhlen werden. Promiflash hat bei euch nachgefragt, wen ihr vorab am besten findet – und dieser Bachelorette-Kandidat hat schon jetzt die Nase vorn!

An einer Umfrage von Promiflash nahmen 1.525 Leser teil und stimmten ab, welcher der 18 Boys am heißesten ist. Die Nase vorn hat eindeutig ein Kandidat: Fynn Lukas Kunz! Der Lüneburger suchte schon mal bei Love Island die Liebe, nun soll es bei der Bachelorette klappen. Mit 27,5 Prozent und damit 420 Stimmen landet der Influencer mit Abstand auf Platz eins.

Den zweiten Platz belegt der Duisburger Kaan. Für ihn stimmten 11,6 Prozent der Fans und er konnte 177 Votes ergattern. Auf dem dritten Platz folgt ihm dicht auf den Fersen Oliver Slawik. Der Berliner konnte mit 155 Stimmen gute 10,2 Prozent absahnen.

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz im Oktober 2021 in Amsterdam

RTL / Markus Hertrich Kaan, Bachelorette-Kandidat 2023

