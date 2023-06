Kourtney Kardashian hat ihren Namen im Führerschein geändert

Sie trägt offiziell seinen Namen! Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) gehen bereits seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Mai 2022 wagten der Realitystar und der Blink182-Schlagzeuger den nächsten Schritt und gaben sich das Jawort. Aber damit noch nicht genug: Vor einer Woche verkündeten die Eheleute, ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten – und jetzt nahm Kourtney sogar Travis' Name auf ihrem Führerschein an!

Am Donnerstag präsentierte Kourtney ihren neuen vorläufigen Führerschein via Instagram. Auf diesem wird die TV-Bekanntheit nun als Kourtney Kardashian Barker ausgewiesen. "Sag meinen Namen", schrieb sie unter den Post. Der Beitrag entstand, nachdem ihre Schwester Kim (42) in ihrer gemeinsamen Realityshow The Kardashians ihr eigenes Führerscheinfoto erneuern ließ.

Kourtneys Fans zeigen sich in der Kommentarspalte allerdings nicht sonderlich begeistert von der Namensänderung. "Es hätte einfach Kourtney Barker lauten sollen" oder "Sie kann nicht mal den Kardashian-Namen aufgeben", schrieben zwei von ihnen unter dem Beitrag mit lachenden Emojis.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im September 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2023

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

