Kourtney Kardashians Babyverkündung verwirrt viele Fans!

Einige Fans haben die Schwangerschaftsverkündung offenbar nicht richtig verstanden! Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) dürften derzeit wohl nicht glücklicher sein. Ihr langersehnter Kinderwunsch ist nämlich in Erfüllung gegangen. Das teilte die Unternehmerin der Öffentlichkeit auf einem Konzert ihres Liebsten mit. Einige Fans fragen sich nach der Aktion aber immer noch: Hatte Kourtney bis dahin ihre Schwangerschaft auch vor Travis geheimgehalten?

"Wie konnte Travis nicht wissen, dass du schwanger bist? Man sieht doch deinen Bauch?", lautet nur einer der zahlreichen Kommentare unter ihrem neuen Instagram-Beitrag. Diese Verwirrung entstand, weil Kourtney während des Konzerts ein Schild hochgehalten hatte mit der Aufschrift "Travis, ich bin schwanger". Dies dürfte jedoch nur eine Anspielung auf Blink182's Musikvideo von "All the Small Things" gewesen sein, in dem ein Fan ein ähnliches Plakat hochhält – und nicht die Art und Weise, die Neuigkeit ihrem Ehemann zu überbringen.

Zuletzt teilte Kourtney ein neues Bild, auf dem ihre Babykugel kaum zu übersehen ist. In einem grünen Bikini posiert sie selbstbewusst für ihre Fans. Sie scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Juni 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Juni 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juni 2023

