"Unwahrheiten": Julia schießt gegen ihren Ex Diogo Sangre

Ob sich hier der nächste Rosenkrieg anbahnt? Nach der Trennung von Vanessa Mariposa (30) war Diogo Sangre (28) mit seiner Julia zusammengekommen. In der Show The Real Life - #nofilter zeigten sich der Realitystar und seine Liebste immer sehr glücklich und verliebt. Doch inzwischen ist alles wieder vorbei – der ehemalige Temptation Island-Verführer bestätigte die Trennung gegenüber Promiflash. Doch mit seinen genannten Gründen scheint Julia nicht einverstanden zu sein!

"Mich erst in die Öffentlichkeit drängen, dann öffentlich bloßstellen", schreibt die Brünette in ihrer Instagram-Story. "Davor mich ums Schweigen bitten und jetzt auch noch Unwahrheiten veröffentlichen", wettert sie weiter. Neurotische Fremdgänger würden sich wohl öfter eingeengt fühlen. Außerdem vermutet die Brünette, ihr Ex habe vor dem Beginn der neuen TV-Show nur Aufmerksamkeit generieren wollen. "'Männer' mit kleinem Ego müssen halt irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, denn wer der Freiheitsraubende von uns beiden war, weiß unser Umfeld Gott sei Dank ganz genau!", meint Julia.

Doch da ist Diogo offenbar anderer Meinung, wie er Promiflash im Interview zur neuen Realityshow "B:Real" verriet: "Ich hatte nicht mehr so die Freiheit und dann den Stress dazu, was teilweise eigentlich unnötig war." Er habe gemerkt, dass er das nicht gebrauchen könne und er frei sein müsse. "Dass ich niemandem eine Rechenschaft schuldig sein muss", stellte er klar.

Instagram / bejuliabee Julia Bee, Ex-Freundin von Diogo Sangre

Instagram / diogosangre Reality-TV-Star Diogo Sangre (r.) mit seiner neuen Freundin Julia (l.)

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Realitystar

