Nach neun Monaten: Jenny Frankhauser geht After-Baby-Body an

Jenny Frankhauser (30) hat große Ziele! Die kleine Schwester von Daniela Katzenberger (36) hatte vor neun Monaten ihren Sohn Damian auf der Welt begrüßen dürfen. Die Anfangszeit war jedoch nicht immer leicht für die ehemalige Dschungelkönigin, denn ihr Kleiner schlief nicht immer durch. Eigentlich spricht die Blondine nicht öffentlich darüber: Doch neun Monate nach der Geburt will Jenny jetzt ihren After-Baby-Body angehen.

"Nach neun Monaten fange ich erst an, dem Babyspeck so richtig an den Kragen zu gehen", erzählt die Influencerin in ihrer Instagram-Story. "Ich bin halt nicht die Mutter, die nach einem Monat wieder durchschlafen kann und jeden Tag Sport machen kann", gesteht sie. Die Blondine habe vorher einfach keine Kraft gehabt, sich um sich selbst und um ihren Körper zu kümmern. Sie habe damit angefangen, Mahlzeiten zu ersetzen und jetzt wolle sie auch mit Sport durchstarten.

Eigentlich lehnt Jenny jedes Interview zum Thema After-Baby-Body bewusst ab. "Ich will nicht darüber sprechen, wie es mir damit geht, weil ich denke, wenn mein Sohn größer ist, sieht er das, liest er das", gibt sie ehrlich zu. Sie wolle nicht, dass ihr Sohn später sehen kann, wie schlecht es seiner Mama nach der Geburt ging.

Jennifer Frankhauser, ehemalige Dschungelkönigin

Jenny Frankhauser, TV-Star

Jennifer Frankhauser während ihrer Schwangerschaft, April 2022

