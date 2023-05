Jenny Frankhauser kann ihr Mamaglück manchmal kaum glauben!

Vor über einem halben Jahr hat sich Jennifer Frankhausers (30) Leben um 180 Grad gedreht: Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (36) und ihr Partner Steffen König sind zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem teilt die Beauty immer wieder Einblicke aus ihrem neuen Alltag mit Sohnemann Damian. Dass sie dieses Mamaglück erfahren hat, kann die Influencerin auch jetzt manchmal kaum glauben: Im Netz gesteht Jenny, wie baff sie ihr Mamasein macht!

Via Instagram lässt die 30-Jährige ihre Follower an ihren Gefühlen teilhaben. Zu einem süßen Familienschnappschuss schreibt sie gerührt: "Ich liebe meine kleine Familie! Ich kann es manchmal immer noch nicht glauben, dass wir ein Leben erschaffen haben und unsere Gene in unserem Sohn vereint sind." Mit dem Hashtag #endlesslove macht die Netzbekanntheit einmal mehr deutlich, wie viel ihre zwei Männer ihr bedeuten.

Dass ihr kleiner Damian aber allmählich größer wird, macht Jenny ein wenig nervös. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die ehemalige Dschungelkönigin einen Clip, in dem ihr Sohn bereits wie eine Eins steht. "Äm... du bist erst sieben Monate alt", kommentierte sie etwas erstaunt die ersten Gehversuche.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser mit Sohn Damian, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn, 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de