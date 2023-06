Nach Schwangeschafts-News: Ist Loris Karius etwa verlobt?

Läuten bei Loris Karius (30) und seiner Freundin Diletta Leotta (31) etwa bald die Hochzeitsglocken? Anfang des Jahres hatten der Ex von Sophia Thomalla (33) und die hübsche DAZN-Sportmoderatorin ihre Beziehung öffentlich gemacht. Kurz darauf sollten weitere freudige News folgen: Loris und Diletta erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Wagen die beiden Turteltauben nun den nächsten Schritt? Angeblich sollen Loris und Diletta verlobt sein!

Das will jetzt Bild erfahren haben. Der Grund für die Verlobungsspekulationen sind aktuelle Fotos der werdenden Mama: Am Strand von Forte dei Marmi präsentiert Diletta nicht nur ihre wachsende Babykugel – sondern auch einen auffälligen Klunker an ihrem Finger. Handelt sich hierbei etwa um einen Verlobungsring?

Die Blitzverlobung scheint nicht ausgeschlossen zu sein, denn die 31-Jährige schwärmte erst kürzlich, dass es zwischen ihr und Loris sofort gefunkt hatte: "Ich war mit meinen Freunden beim Abendessen in einem Club, Loris kommt rein und ich habe gesagt: 'Mädels, der Mann meines Lebens ist reingekommen'", erinnerte sich Diletta im Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera.

