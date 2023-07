Arzt sicher: Madonnas Rockstar-Leben schuld an Zusammenbruch

War etwa alles zu viel? Vor einigen Tagen hatten besorgniserregende Nachrichten die Runde gemacht: Madonna (64) war bewusstlos aufgefunden und anschließend in eine Klinik gebracht worden. Aufgrund einer schweren bakteriellen Infektion musste die Sängerin dort auf der Intensivstation behandelt werden, wurde inzwischen aber wieder entlassen. Weshalb konnte sich das Immunsystem der "Like A Prayer"-Interpretin nicht gegen die Bakterien wehren? Ein Spezialist vermutet, dass Madonnas stressiger Lifestyle dafür verantwortlich ist!

Dr. Thomas Moore, Experte für Infektionskrankheiten, äußert sich gegenüber Daily Mail zu der Situation der 64-Jährigen: "Es ist allgemein so, dass das Immunsystem herausgefordert werden kann, wenn man sehr erschöpft ist und nicht genug Ruhe bekommt." Dass sie in den vergangenen Monaten so viel für ihre Tour trainiert hat, könne auch dazu beigetragen haben. Laut dem Arzt könnten auch Madonnas jahrelanges Rockstar-Leben und ihr zunehmendes Alter weitere Faktoren für geschwächte Immunzellen sein und sie so anfälliger für Bakterien gemacht haben. Die Musikerin selbst äußerte sich allerdings noch nicht weiter zu ihrem Zustand.

Offenbar hatte Madonna schon eine Weile mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Wie Insider gegenüber TMZ ausplauderten, gehe es dem Gesangstalent schon seit rund einem Monat nicht gut: Sie soll "leichtes Fieber" gehabt haben. Jedoch habe sie keinen Arzt aufgesucht, weil sie sich auf ihre Tour vorbereiten wollte.

Anzeige

Getty Images Madonna bei den Billboard Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Madonna, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Madonna, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de