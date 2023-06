Nach Infektion: Madonna wurde aus dem Krankenhaus entlassen!

Ihre Fans können wohl aufatmen! Am Wochenende hatte Madonna (64) ihre Familie und Fans in große Sorge versetzt. Denn die Sängerin war am vergangenen Samstag bewusstlos aufgefunden worden. Aufgrund einer akuten bakteriellen Infektion musste sie sogar auf der Intensivstation behandelt werden. Lange Zeit sah es nicht gut aus – und ihre Kids rechneten mit dem Schlimmsten. Nun gibt es aber gute News: Madonna darf nach Hause!

Das berichtet nun CNN. Demnach geht es der 64-Jährigen nach ihrer schweren Infektion wieder besser und sie ist wieder in ihre eigenen vier Wände zurückgekehrt. "Sie ist wohlauf", bestätigte ein Sprecher. Die "Hung Up"-Interpretin wurde in einem privaten Krankenwagen zurück in ihr Haus gebracht. Dort soll sie sich nun vollständig erholen.

Madonnas gute Freundin Rosie O'Donnell (61) hatte sich bereits zu dem aktuellen Zustand der Musikerin geäußert. "Sie fühlt sich gut", hatte sie auf Instagram erklärt. Madonna selbst hat sich bei ihren Fans noch nicht zu Wort gemeldet.

Anzeige

Instagram / madonna Madonna beim Proben für ihre Tour

Anzeige

Getty Images Madonna bei den Grammys 2023

Anzeige

Getty Images Rosie O'Donnell im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de